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Москва, 23.12.2017

2 млн граждан России не смогут покинуть страну на Новый год

«Expert Online» 2017

Почти 2 миллиона граждан России вынуждены будут остаться на новогодние каникулы в России из-за имеющихся у них задолженностей, сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

 «По состоянию на 01.12.2017 действуют около 1,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации на общую сумму задолженности более 1 трлн рублей», —сообщили изданию в российском ведомстве.

Отмечается, что средняя сумма долга каждого неплательщика равна примерно 561,3 тыс. рублей. В преддверии новогодних праздников приставы будут дежурить в аэропортах и смогут в случае необходимости оказать консультативную помощь. Помимо этого в каждом территориальном ведомстве судебных приставов заработает «горячая линия», позвонив по которой можно проверить наличие задолженности.

ФССП также сообщает о росте количества должников за год на 109%: в декабре 2016 года приставы выписали 909 тысяч постановлений о запрете выезда за долги. Общая сумма долга  за год выросла почти на 30% с 773 млрд рублей до триллиона.

 

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