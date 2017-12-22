Эксперты назвали самые богатые и бедные региональные столицы России

Консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка», проанализировав доходы и расходы региональных столиц России, составило список самых бедных и богатых из них.

В своём исследовании эксперты разделили все региональные столицы на четыре группы — «богатые и независимые», «богатые и зависимые», «бедные и зависимые», а также «бедные и независимые».

Самыми «богатыми и независимыми» стали: Архангельск, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Пермь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Ярославль, передаёт РБК.

В ТОП «богатых и зависимых» попали: Анадырь, Абакан, Белгород, Биробиджан, Великий Новгород, Вологда, Горно-Алтайск, Грозный, Калуга, Кемерово, Киров, Кызыл, Магадан, Нарьян-Мар, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Салехард, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Челябинск и Якутск.

В списке «бедных и зависимых городов»: Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

«Бедными и независимыми» названы: Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород и Псков.

При этом, согласно тому же исследованию, лидерами по расходам на душу населения стали города с экстремальным климатом: Анадырь (454 руб.), Салехард (354 руб.), Нарьян-Мар (345 руб.), Южно-Сахалинск (263 руб.) и Ханты-Мансийск (212 руб.).

Меньше всего на одного жителя могут себе позволить: Астрахань (37 руб.), Владикавказ (37 руб.), Йошкар-Ола (30 руб.), Нальчик (30 руб.) и Махачкала (26 руб.).