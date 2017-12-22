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Москва, 23.12.2017

Франция меняет схему финансирования «Северного потока-2» из-за санкций

«Expert Online» 2017

Франция пересмотрит схему финансирования проекта «Северный поток-2» из-за возможности влияния на ход строительства американских санкций. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью Business FM. Если конкретней, то о пересмотре вложений в проект уже сообщила компания Еngie, среди крупнейших акционеров которой  - Франция.

«Думаю, что эта компания сама должна подготовить предложения, чтобы показать, как NordStream-2 может быть рентабельным. Если будет гарантия рентабельности проекта, мы как правительство примем окончательное решение»,- сообщил Брюно Ле Мэр в интервью изданию.

Чиновник также добавил, что проект вложений французской компанией средств будет одобрен министерством только  в случае доказанной выгоды для страны с экономической и энергетической точек зрения. Министр подчеркнул, что Франция открыта к диалогу по данному вопросу.

 Напомним, о пересмотре системы финансирования по «Северному потоку-2» ранее уже заявил глава  австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

 

 

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