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Москва, 23.12.2017

«Газпром» займется добычей углеводородов в Аргентине

«Expert Online» 2017

Газовая корпорация «Газпром» согласовывает детали участия в проекте по разработке аргентинского газового месторождения Эстасион Фернандес Оро совместно с крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Аргентины YPF, сообщил в интервью журналу «Газпром» директор  бразильского представительства компании Шакарбек Осмонов.

По его словам, на данный момент идет согласование условий вхождения в проект. Технико-экономическая оценка проекта уже завершена.

««Газпром» на данный момент изучает все детали предложения, поступившего от аргентинской стороны по вхождению в проект разработки месторождения Эстасион Фернандес Оро», - подтвердил Осмонов.

Ранее, в апреле 2015 года «Газпром» и YPF заключили договор о сотрудничестве в сфере геологоразведки, добычи и логистики углеводородов на территории Аргентины. В сентябре компании уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в указанных сферах деятельности.

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