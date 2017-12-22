Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности

Татьяна Голикова – глава Счётной палаты РФ – назвала число живущих за чертой бедности россиян.

Об этом она рассказала в ходе своего выступления на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния» на съезде партии «Единая Россия». По словам Голиковой, в настоящее время более 20 млн человек в стране живут за чертой бедности, передаёт официальный сайт Счётной палаты.

«Мы фиксируем, хоть и не такое, как было в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но всё-таки 1,4 % – это достаточно высокий показатель, – подчеркнула она. – Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — это 20,3 млн человек».

Голикова также охарактеризовала нынешнее состояние экономики России.

«У нас за 9 месяцев 2017 года темпы роста ВВП составили 1,6 %. И если у нас было ускорение во втором квартале, то мы замедлились в третьем квартале, и, соответственно, это повлияло на общие показатели экономического роста», – сказала председатель Счётной палаты.

При этом она отметила, что промышленное производство в РФ возросло на 1,2 %, но ноябрь продемонстрировал его снижение на 3,6 %.

«На самом деле, очень серьёзный вклад в это снижение вносит отрасль строительство, которая тянет показатели вниз», – резюмировал Голикова.