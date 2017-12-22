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Москва, 23.12.2017

Ким Чен Ын подтвердил заявления США о «ядерной угрозе»

«Expert Online» 2017

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на съезде Трудовой партии страны, заявил о «непосредственной ядерной угрозе США» из КНДР, сообщает портал Iz.

Глава КНДР также сообщил, что «стремительное развитие ядерных вооруженных сил» Северной Кореи, несмотря на международную изоляцию,  значительно скорректировало мировую политику.

«Наша республика превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США, и никто в мире не может этого отрицать», —приводит ЦТАК слова северокорейского лидера.

Напомним, США заявили о необходимости военного решения ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Сеул в ответ на заявления Америки отказался обсуждать с Вашингтоном собственную ядерную программу. Россия со своей стороны предлагает решать данную проблему только мирным путем, сев за стол переговоров.

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