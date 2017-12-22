Рублю приготовили «праздничный подарок»

По итогам торгов в четверг, 21 декабря, курс доллара к рублю снизился на 25 копеек до 58.46. Курс евро к рублю упал на 32 копейки до 69.42. На открытии торгов в пятницу, 22 декабря, доллар потерял еще 6 копеек и снизился до 58.38 рубля. Евро снижается в пятницу на 19 копеек до 69.23 рубля.

Ключевыми факторами для укрепления рубля остаются цены на нефть и налоговые выплаты. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в пятницу, но остаются вблизи максимуму за две недели. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевел на $0,15 (0,23%) - до $64,75 за баррель.

Декабрьский налоговый период также продолжает оказывать благоприятное влияние на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в преддверии уплаты налогов.

Напомним, что 25 декабря компании должны выплатить НДС, НДПИ и акцизы, а 28 декабря — налог на прибыль. Однако в понедельник 25 декабря в США и Европе праздничный день (Рождество), поэтому в эту пятницу, скорее всего, считают аналитики, будет наблюдаться повышенная активность российских экспортеров в вопросе формирования рублевой ликвидности под предстоящие в понедельник платежи.