Минфин открестился от крипотовалюты

В России не существует и не ведется разработки государственных программ, связанных с инвестициями в криптовалюты. В связи с этим Минфин предостерег граждан от участия в рекламируемых в интернете проектах подобного рода, которые являются мошенничеством.

Минфин уполномочен заявить

«Минфин России обращает внимание на появившиеся интернет-сайты, рекламирующие так называемые "государственные программы", которые призывают повысить достаток граждан за счет инвестирования в криптовалюты. В частности, речь идет о рекламе несуществующей программы ГОПРИН. Данные ресурсы имеют схожий дизайн с сайтом Минфина России и могут содержать фотографии руководства Министерства.

Минфин России не разрабатывает программы, связанные с инвестициями в криптовалюты. Ресурсы, рекламирующие подобные инициативы, являются мошенническими», – говорится на странице министерства в Facebook.

«В настоящий момент Минфин России осуществляет подготовку изменений в законодательство РФ в части регулирования рынка криптовалют и цифровых технологий. Будьте бдительны и осторожны!» — подчеркнули в ведомстве.

Быстрое предложение разориться

Пока, говорит член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов, заметных прецедентов связанных с вовлечением граждан в финансовые пирамиды посредством инвестирования в набирающие популярность криптовалюты, не наблюдалась. Но возможно, есть люди, которые действительно соблазнились на предложение так называемых сайтов-двойников Минфина с целью заработать. Учитывая высокий уровень потенциального дохода и довольно убедительную модель предлагаемых инвестиций, люди, попавшиеся на уловки мошенников могут еще не осознать, что их обманули.

Скорее всего, полагает аналитик, такие сайты с предложением инвестирования под ширмой Минфина имеют структуру так называемого быстрого предложения. Там есть временной счетчик, который сообщает посетителю сайта, что он должен торопиться и быстрее вносить свои данные и деньги, так как курс биткоина и других криптовалют регулярно меняется и может то падать, то расти. Иными словами, такие сайты больше построены на элементарном психологическом давлении на «клиента».

Между тем, стоит добавить, что на текущий момент, с момента старта торговли фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже, которое стартовало совсем недавно, курс самой дорогой криптовалюты снизился, до 14 524 долл, потеряв за сутки 13% по данным Coindesk, а в течение этой недели биткоин проседал даже до 13 128 долл. С момента самой высокой отметки в 20 089 долл. падение составило 35%. Кроме того на фоне роста популярности биткоина, конкуренцию ему уже успела составить другая криптовалюта – Bitcoin Cash, стоимость которой за последние недели тоже стремительно росла, что частично повлияло на снижение стоимости пионера среди крипт.

Учиться, учиться и учиться инвестировать в биткойн

Но вообще, трудно себе представить, на кого могут быть рассчитаны подобные сайты, говорит, в свою очередь, Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Любому человеку, который обладает минимальным пониманием происходящего в нашей стране должно быть известно, мягко говоря, прохладное отношение правительства к криптовалютам, а человек, умеющий пользоваться интернетом, в два счета обнаружит подвох. Современные реалии таковы, что любая мало-мальски прибыльная тема приковывает к себе внимание мошенников, будь то счетчики горячей воды или финтех; наши граждане к подобному привыкли и обмануть их достаточно сложно, считает он.

«Честно говоря, — заключает аналитик,— я впервые слышу о подобных сайтах и не думаю, что они получили широкое распространение». Для желающих инвестировать в криптовалюты, напоминает Мащенко, сейчас проводится огромное число обучающих мероприятий, в том числе и бесплатных, от крупных компании и университетов.