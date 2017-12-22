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Москва, 23.12.2017

«Нафтогаз» заявил о победе в суде над «Газпромом»

«Expert Online» 2017

Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что выиграла иск в отношении российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, пишет Взгляд.ру.

Сообщается, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери и плати» на сумму $56 млрд в 2012—2017 годах.

Также суд Стокгольма  снизил цену на газ задним числом для НАК «Нафтогаз Украины»,  которую компания приобретала у  российского «Газпрома» во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м., то есть на 27%.

7 ноября российская компания оспорила  в суде промежуточное решение Стокгольмского арбитража по решениям о закупках газа украинской компанией  «Нафтогаз».

Окончательное решение, несмотря на заявления украинской стороны о победе в суде, будет вынесено 30 декабря 2017 года.

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