«Нафтогаз» заявил о победе в суде над «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что выиграла иск в отношении российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, пишет Взгляд.ру.

Сообщается, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери и плати» на сумму $56 млрд в 2012—2017 годах.

Также суд Стокгольма снизил цену на газ задним числом для НАК «Нафтогаз Украины», которую компания приобретала у российского «Газпрома» во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м., то есть на 27%.

7 ноября российская компания оспорила в суде промежуточное решение Стокгольмского арбитража по решениям о закупках газа украинской компанией «Нафтогаз».

Окончательное решение, несмотря на заявления украинской стороны о победе в суде, будет вынесено 30 декабря 2017 года.