Почему упал биткойн

Падение в конце года стремительное шедшего вверх биткойна говорит о том, что за год на этот рынок пришли первые институциональные инвесторы, считает инвестиционный банкир и инвестор Владимир Громковский

Спрогнозированный нами ровно две недели назад рост биткойна от тогдашних значений примерно в 13 500 долларов действительно произошел. Биткойн вырос до 20 тысяч к 17 декабря. В том же прогнозе допускалось, что уже к новому году биткойн может подняться до нескольких десятков тысяч долларов. Однако он начал падение и «отыграл» весь прирост: 21 декабря вечером он был ниже 13 тысяч, днем 22 декабря не превышает 14 тысяч. Вот наглядная история цены биткойна в долларах за месяц.

Курс биткойна с начала декабря до 2017-12-22 в 13.28.03 TradingView

О чём сообщают нам подобные скачки курса биткойна?

Во-первых, о том, о чём было написано ещё две недели назад в той же заметке: «наверняка известно только одно: ни один из исследователей рынков ничего не может сказать определённого». Всё так и есть: ни про биткойны, ни про любые иные активы подобного рода (валюты, акции, золото и так далее) никто ничего точно не знает – если не располагает «инсайдерской» информацией, то есть не имеет приватных сведений о деле или событии, способном обязательно повлиять на рыночный курс чего-либо.

Во-вторых, падение биткойна в последнюю неделю перед рождественскими каникулами сообщает нам нечто вполне определённое. А именно: важными участниками этого рынка являются так называемые «институциональные» инвесторы – то есть, попросту говоря, инвестиционные фонды разного рода и занятий. И это очень ценное, для наблюдателя и игрока в биткойны, сообщение. Ибо в поведении такого рода инвесторов имеются хорошо известные закономерности, способные помочь в исследовании/прогнозах и в игре.

Откуда мы узнаём о присутствии на рынке инвестиционных фондов, в дополнение ко множеству частных лиц, держащих мельчайшие доли биткойна (вплоть до миллионных)?

Об этом нам сообщает само падение биткойна именно перед новым годом: владельцы деятельно распродают его.

Частному держателю продавать на растущем рынке нет причин. Нет долгосрочных причин для этого и у тех, кто инвестирует в фонды. Зато имеются мощные причины у управляющих фондами, связанные ни с чем иным, как годовой круг бухучёта.

Управляющие получают премии в зависимости от прибыли фондов, каковой считаются только живые деньги: прирост курса активов в портфелях фондов всегда одобряется, но начислять премии возможно, только имея на руках звонкую монету. Вот эту звонкую монету и добывают управляющие, купившие биткойн для своих фондов весной (примерно по тысяче долларов за штуку) или летом (примерно по пять тысяч).

Им понижение курса биткойна даже на треть не так важно, как живая прибыль. Для вошедших весной она составляет 1200%, для вошедших летом – 250%, даже при цене 13 тысяч за биткойн. Но начали-то они продавать на 20 тысячах: это означает, что кто-то получил и все 1900%. В пересчёте на проценты за год, это примерно до 2500% и до 700%, соответственно, для «весенних», и для «летних».

Понятно, что премирование в фондах, как и везде, идёт от прибыли по итогам года. Стало быть, надо её «зафиксировать» именно перед новым годом. Кстати, падение, начиная с понедельника, испытал и индекс акций крупнейших компаний S&P500. Правда, в четверг он уже начал расти. Однако не посоветую никому делать ставки на биткойн, опираясь на опыт рынка акций: это давно сложившийся рынок, к тому же пузырь на нём многократно, на порядки, меньше, в процентах, чем на рынке выросшего более чем в 20 раз за год биткойна.

Почему нельзя было с уверенностью предсказать падение биткойна из-за действий инстиутциональных инвесторов перед новым годом заранее? Потому что биткойн – новый предмет для инвестиций. Он только весной текущего года перешагнул 1000 долларов за штуку. До того на него просто не обращали внимания. Соответственно, и узнать, имеются ли среди инвесторов институциональные, было невозможно (к тому же, все операции с биткойном анонимные). Зато теперь мы с высокой вероятностью знаем, что они появились на рынке биткойна – и что они успешно сыграли на нём, заработав сотни и тысячи процентов годовых.

Сейчас фонды вышли из биткойна и сильно его уронили — однако после нового года, а то и раньше, на падении, в биткойн начнут заходить куда боле серьёзные игроки, не желающие упустить такой выгоды, с куда большими деньгами. И биткойн восстановит уровень в 20 000, а затем продолжит рост. Напомним, как Уоррен Баффит покупал в октябре 2008 года, на остром падении, акции известных компаний – и здорово на том заработал.

Разумеется, что вместе с институциональными инвесторами продают биткойн на текущем падении нервные мелкие игроки, пребывающие в панике: домохозяйки, пенсионеры, продавцы шаурмы, таксисты, студенты, клерки…. Они, вернее всего, потеряют часть своих вложений, или упустят значительную прибыль.

Никому не посоветуем играть в биткойн на деньги, превышающие 5% от ваших значительных денежных накоплений - потеря которых, в обмен на острые переживания игрока на бирже, не сильно вас огорчит.

Однако и от своих долгосрочных предсказаний не отказываюсь. Увидим и 50, и 100 тысяч за биткойн. И миллион – если только «регуляторы» (читай, правительства и центральные банки) не начнут его системно преследовать по всему миру, как удобное для чёрного рынка средство накопления и платежа.

(Данная заметка не являетеся ни в какой мере советом покупать биткойны и вообще играть на бирже, и написана для исключительно сведения и развлечения господ читателей).