Президент Украины Пётр Порошенко, в очередной раз размечтавшись о победе над «российским агрессором», заявил, что его страна «выигрывает у России битву за битвой».

«А поддержка Украины, её независимости на международной арене сегодня является беспрецедентной с точки зрения истории, – написал Порошенко на своей странице в Facebook. – Несмотря на выигранные сражения, войну мы ещё далеко не выиграли. Победа у нас ещё впереди».

Напомним, в мае 2017 года Порошенко написал письмо лидерам стран G7, в котором призвал Запад объединить усилия, чтобы остановить «агрессию России».

«Насилие на востоке Украины уносит жизни каждый день. Задержки и успокаивающие полумеры не только неэффективны, но и опасны», – заявил тогда украинский лидер, обвинив при этом Россию в ведении гибридной войны.

Что сейчас спровоцировало у главы «незалежной» приступ повышенной воинственности, сам Порошенко пока не уточнил.