Правильный уход за кожей в зимний период

Зимой кожа подвергается воздействию морозов и пересушенного воздух от отопительных приборов. Чтобы сохранить ее красоту в этот период, следует использовать зимние средства по уходу за кожей.

Поддерживать кожу нужно с помощью как внутреннего, так и внешнего воздействия. В зимнее время следует употреблять как можно больше антиоксидантов, витаминов и ненасыщенных жиров, которые содержатся в зелени, орехах, рыбе, фруктах и семенах. Большую пользу приносят нерафинированные растительные масла, в которых присутствуют витамины А и Е. Больше всего ненасыщенных жиров содержится в масле черного тмина для ухода за кожей (подробнее в источнике), а также в амарантовом масле.

Вместо мыла для умывания зимой нужно пользоваться косметическим молочком. От спиртосодержащих тоников лучше совсем отказаться. При использовании увлажняющих кремов в холодное время года надо проявлять осторожность: если выйти на улицу сразу после их нанесения, то содержащиеся в них увлажняющие ингредиенты замерзнут и поранят кожу изнутри. Это не означает, что в зимнее время нельзя увлажнять кожу, просто делать это нужно как минимум за тридцать минут перед выходом, еще лучше – за час. В составе зимних косметических средств должны присутствовать фруктовые кислоты или ретинол, которые ослабляют негативное влияние морозов на кожу.

Для обеспечения возможности коже защитить себя нужно использовать питательные маски.

Жирная кожа нуждается в питательных масках с периодичностью один-два раза в неделю, сухая – с периодичностью два-три раза в неделю. Увлажняющие маски и лифтинг-процедуры в зимнее время делать нежелательно. При продолжительном нахождении на улице следует пользоваться специализированными кремами для защиты от мороза.

В зимнее время кожа становится толще, поэтому процесс ее регенерации осложняется. Вместо механического пилинга желательно использовать мягкий гоммаж, при котором удаление загрязнений и ороговевших клеток осуществляется деликатно путем скатывания. Осветлять пигментные пятна и выполнять лазерную шлифовку желательно именно в зимнее время, когда нет сильного испарения, а активность солнца невысока.

Кроме того, в холодный сезон большую пользу приносит фотолечение, в ходе которого кожа подвергается воздействию лучей, подобных солнечным. Оно способствует избавлению от шелушения кожи, что является распространенной проблемой в зимнее время, а также усиливает синтез организмом гормона радости серотонина и витамина D.