Путин объяснил Меркель причины ухода российских военных из Донбасса

Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которую интересовали причины вывода Россией своих офицеров из состава ЦСКК, что украинские власти «долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей». Подробности телефонного разговора двух лидеров, который состоялся поздно вечером 21 декабря по инициативе германской стороны, сообщает RT.

Путин в ходе разговора также сообщил о нежелании Киева реагировать на предложения российской стороны по урегулированию конфликта и стремлении России к сотрудничеству с Германией на предмет возвращения российских офицеров в СЦКК.

«Помощники лидеров двух стран дополнительно проработают условия, которые сделали бы возможным возвращение российских офицеров в состав этой структуры», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого в разговоре была затронута тема по обмену пленными в Донбассе, а также лидеры обсудили возможность рождественского перемирия, которое объявлено контактной группой.

Напомним, днем ранее украинский президент Порошенко высказал намерение пригласить в состав СЦКК представителей Германии и Франции.