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Москва, 23.12.2017

Путин оценил новую национальную стратегию США

«Expert Online» 2017

Глава российского государства Владимир Путин поделился своим мнением о новой национальной стратегии США.

По его словам, она носит наступательный и агрессивный характер, передаёт Life.

«На дипломатическом языке можно два слова сказать: что она носит наступательный характер, а если не военный, то агрессивный», – подчеркнул президент РФ.

Напомним, 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности страны. При этом в Белом доме подчеркнули, что в настоящее время мсенно эти две страны вступили в противоборство с США за геополитическое господство, вытесняя американцев в ряде областей, 

Наибольшие опасения у США вызывает военный потенциал нашего госдурства. Особую озабоченность Вашингтона вызывает тот факт, что Россия инвестирует в новые военные возможности, в том числе в системы ядерных вооружений, что остаётся наиболее существенной из существующих угроз для американского государства.

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