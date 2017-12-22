Путин оценил новую национальную стратегию США

Глава российского государства Владимир Путин поделился своим мнением о новой национальной стратегии США.

По его словам, она носит наступательный и агрессивный характер, передаёт Life.

«На дипломатическом языке можно два слова сказать: что она носит наступательный характер, а если не военный, то агрессивный», – подчеркнул президент РФ.

Напомним, 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности страны. При этом в Белом доме подчеркнули, что в настоящее время мсенно эти две страны вступили в противоборство с США за геополитическое господство, вытесняя американцев в ряде областей,

Наибольшие опасения у США вызывает военный потенциал нашего госдурства. Особую озабоченность Вашингтона вызывает тот факт, что Россия инвестирует в новые военные возможности, в том числе в системы ядерных вооружений, что остаётся наиболее существенной из существующих угроз для американского государства.