Путин рассказал о создании в России армии нового поколения

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером в строительстве армии нового поколения.

Об этом президент рассказал на расширенной коллегии Минобороны России. По мнению Путина, на национальную стратегию США, наша страна сможет эффективно реагировать, не став при этом мировым жандармом и не втягиваясь в истощающую экономику гонку вооружений.

«Воевать нужно не числом, а умением», - напомнил российский лидер слова Суворова.

При этом глава государства, подчеркнул, что сейчас, когда мир переживает переворот в экономике, технологиях, знаниях, Россия должна быть среди государств - лидеров, а по некоторым направлениям - абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада, передаёт сайт «Российской газеты»

«Это имеет важнейшее значение для обеспечения нашего суверенитета, мира и безопасности наших граждан, для уверенного развития страны, проведения открытого и самостоятельного внешнеполитического - в интересах нашей страны – курса», – резюмировал главнокомандующий.

Напомним, ранее президент РФ поделился своим мнением о новой национальной стратегии США, которая, как подчеркнул Путин, носит наступательный и агрессивный характер.