Репрессии МОК продолжаются: 11 спортсменов из России пожизненно отстранены от Олимпиад

Решением Международного олимпийского комитета (МОК) сразу 11 российских спортсменов пожизненно отстранены от Олимпийских игр из-за допинговых нарушений, которые якобы имели место на Играх 2014 года в Сочи.

На сей раз, «чёрную метку» от МОК в виде дисквалификации получили хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, саночники Альбер Демченко и Татьяна Иванова, бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, передаёт ТАСС.

Самый титулованный из этого списка прославленный саночник Альберт Демченко. За свою блистательную спортивную карьеру он трижды становился вторым призёром Олимпийских игр, дважды брал «серебро» на чемпионатах мира, трижды выигрывал «золото» на первенствах Европы, становился обладателем Кубка мира, чемпион России.

На Олимпиаде в Сочи Демченко завоевал «серебро» в соревнованиях одиночек. Еще одну серебряную награду он выиграл в эстафете вместе с Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

Демченко, завершивший карьеру спортсмена в 2014 году, в настоящее время занимает пост главного тренера сборной России по санному спорту.

Таким образом, МОК уже аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи, отстранил всех их пожизненно от участия в Олимпиадах, в том числе и в качестве тренеров.