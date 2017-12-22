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Москва, 23.12.2017

Шойгу доложил Путину о выводе из Сирии российских войск

«Expert Online» 2017

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии.

«Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской республики выполнен», — цитируем министра обороны агентство «Интерфакс»,

При этом Шойгу подчеркнул, что в операции в Сирии участвовали 48 тыс. военнослужащих из РФ. Из них 14 тыс. отмечены государственными наградами.

Он также отметил, что лётчиками корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выполнено 420 боевых вылетов, корабли и подводные лодки нанесли 100 ударов по террористам, самолёты стратегической авиации — 66 ударов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Сирии были уничтожены более 60 тыс. боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ), в том числе 2,8 тыс. выходцев из нашей страны и 819 главарей бандформирований.

Напомним, 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. 

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