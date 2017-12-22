Шойгу сравнил военные бюджеты стран НАТО и России

Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ – сравнил расходы стран НАТО и России на вооруженные силы.

Свои данные он озвучил на итоговой коллегии военного ведомства РФ, в котором также принял участие российский лидер Владимир Путин.

По словам Шойгу, военный бюджет РФ сбалансирован и в 2018 году составит 46 млрд долл., или 2,8 % ВВП. При этом, как подчеркнул министр обороны РФ в США военный бюджет на 2018 год превысит 700 млрд долл., в Великобритании составит около 60 млрд долл., а во Франции и Германии — по 40 млрд долл, передаёт агентство «Интерфакс».

«Комментарии здесь излишни», — резюмировал Шойгу.

Напомним, ранее известный отечественный политолог и аналитик журнала Intersection Павел Лузин заявил, что главная угроза для развития России кроется в слишком высоком уровне военных расходов.

По его данным, в российском бюджете на 2018 год по статье «Национальная оборона» предусмотрены расходы в размере 2,77 триллиона рублей, по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 2,1 триллиона рублей, что в сумме составляет более 5 % ВВП.