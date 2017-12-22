Составлен ТОП-5 городов, куда отправятся россияне на Новый год

Согласно рейтингу сайта бронирования отелей Booking.com граждане России в этом году для празднования нового года за границей выбирают Прибалтику, Минск и Прагу.

«Для проведения новогодних праздников за рубежом россияне с 1 по 8 января 2018 года чаще всего выбирают Таллин, Ригу, Минск, Прагу и Хельсинки», — говорится на сайте Booking.com.

В пятерку лидеров рейтинга российских городов, в которых наши сограждане намерены провести новогодние праздники, вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Сочи.

Россию для празднования новогодних каникул чаще всего выбирают туристы из Китая, Италии, Германии и Франции, которые, по данным сервиса, размещаются, как правило, в бюджетных отелях, на втором месте по популярности апартаменты и замыкают тройку лидеров бюджетные хостелы, сообщает Интерфакс-Туризм.