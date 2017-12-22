В Каталонии опять победили сепаратисты

На внеочередных региональных выборах 21 декабря при рекордной явке в 83% из 5,5-миллионного каталонского электората избиратели вновь отдали предпочтение сепаратистам, пишет британский журнал Economist. Те получили в парламенте небольшой перевес, как и перед его роспуском.

Это плохая новость для Мариано Рахоя, премьер-министра Испании, и его усилий, чтобы сохранить свою страну. Правда, символический удар делу независимости Каталонии нанесли Ciudadanos («Граждане»), правоцентристская происпанская партия, ставшая одной из крупнейших политической сил, набрав 25% голосов.

Хотя победила коалиция сепаратистов, Каталонию может возглавить лидер "Граждан" Инес Аррмадас

С другой стороны, список Карлес Пучдемона, беглого регионального президента, сравнялся с ней, обойдя при этом бывших партнеров по коалиции, левых республиканцев из Esquerra, глава которой Ориол Жункерас находится после осенних событий в тюрьме. Списанный со счетов месяц назад, г-н Пучдемон является, пожалуй, самым большим победителем выборов, и будет требовать его восстановления на посту президента республики.

Г-н Рахой назначил это голосование, когда испанское правительство приостановило самоуправление в одном из самых богатых регионов Испании после одностороннего провозглашения независимости в октябре, организованного администрацией г-на Пучдемона. Это, в свою очередь, произошло после неконституционного референдума о независимости, организованного сепаратистами и омрачённого насилием полиции. Эти события имели экономические последствия для Каталонии, почти 3 тыс. компаний переносят свои место своей регистрации за пределы региона и растет безработица, пишет The Economist.

Выборы происходили в исключительных обстоятельствах, с эмоциональной агитацией господина Пучдемона по видеосвязи из Брюсселя, куда он бежал, чтобы избежать обвинению в мятеже. Восемь человек из избранных в парламент по спискам сепаратистских партий находятся либо в тюрьме, либо в изгнании. «Пучдемон президент!», — скандировали в эйфории его сторонникам в избирательном штабе в Барселоне.

Выборы показали, что Каталония по-прежнему разделена на два почти равных блока, но с большими изменениями внутри каждого сегмента. Общее сепаратистское голосование составило 47,6%, едва дотянувшись до уровня 2015 года, несмотря на большую посещаемость. Поскольку избирательная система дает немного лишнего веса сельской местности, где сепаратисты сильны, три сепаратистские партий выиграли 70 из 135 мест в каталонском парламенте (по сравнению с прежними 72, но это все еще небольшое большинство). Продвижение Ciudadanos произошло главным образом за счет «Народной партии» г-на Рахоя, которую обошла даже CUP, кучка сепаратистов и анархистов. Инес Арримадес, молодой и воинственный лидер Ciudadanos в Каталонии, подтвердила, что она является восходящей звездой в испанской политике.

Что происходит сейчас? Мистер Пучдемон будет давить на Esquerra (отношения с руководством которой после его отъезда в Брюссель испортились), чтобы она помогла ему вернуться его в президентское кресло. Ему грозит арест, если он вернется в Каталонию. Неясно, смогут ли те, кому предъявлены обвинения, голосовать в новом парламенте. Но 2 миллиона каталонцев, выступающих за независимость, сочтут правительство во главе с госпожой Арримадас нелегитимным.

Г-н Рахой взял на себя риск, назначив немедленные выборы (хотя это служило тому, чтобы уменьшить протесты из-за приостановки каталанский самоуправления). Это оказались наиболее поляризованные выборы, которые Каталония когда-либо видела. Сепаратисты по-прежнему не вправе выступать от имени большинства каталонцев и не имеют мандата на односторонние действия, такие, какие они предприняли в октябре. Но они еще раз показали, что представляют собой очень численно значимое меньшинство, чья потребность в правовом референдуме о независимости — а теперь также за амнистию — не уйдет. И это создает огромные трудности для г-на Рахой. Его авантюра провалилась.