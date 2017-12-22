В Кремле рассказали об условиях возвращения офицеров из России в СЦКК

Военные из России смогут опять войти в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК) при условии соблюдения Киевом ряда условий российской стороны, главное из которых отсутствие провокаций в отношении российских офицеров со стороны украинских властей, ссылается RT на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы готовы рассмотреть такую возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будут предоставлены возможности и обеспечены условия для выполнения своих функций», — сообщил Песков, который напомнил также, что данная тема поднималась в недавнем телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

О предложении Украины по подключению к наблюдательному процессу военных из Франции и Германии, Песков сообщил, что это предмет «общего обсуждения».

Напомним, что 19 декабря российские военные покинули Донбасс и вернулись в Россию.