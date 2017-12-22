ВАДА «не заметило» проблемы с допингом у спортсменов США

Сегодня весь мир занят проблемами допинга в России, атлетам из которой придется выступать на Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе, но «жульничеством попахивает в США и остальных странах мира», пишет в своем материале шведское издание Aftonbladet.

В частности автор материала приводит в пример материалы расследования немецкого телеканала ARD о кленбутероле, который был обнаружен в пробах спортсменов из США и Ямайки после олимпийских игр в Пекине 2008 года. Следы вещества были найдены у спортсменов из разных видов спорта.

«МОК сегодня заявляет, что обнаруженные следы веществ были слишком малы, практически незаметны, чтобы их можно было отнести к допингу. Спортсмены могли получить соответствующее количество вещества с мясом животных, которых лечили кленбутеролом», пишет автор, который «прошелся» и по давнему скандалу 2003 года с лабораторией Balco США, когда тренер Мэрион Джонс Тревор Грэм разоблачил систему использования комбинированного вещества THG.

Aftonbladet сообщает, что употребление допинга возможно, если за спиной спортсмена стоит большая «экспертная поддержка». И наоборот, уличить в применении запрещенных веществ можно при желании кого угодно. Сегодня «МОК выбрал в жертвы Россию», резюмирует автор.