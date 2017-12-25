Белоруссия ведет переговоры с Прибалтикой о поставке электроэнергии

Минск высказал намерение возобновить поставки электроэнергии для Литвы после окончания строительства Белорусской АЭС, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на заявление министра энергетики Владимира Потупчика в эфире телеканала «Беларусь 1».

Говоря о возможном отказе Прибалтики от электроэнергии из Белорусии в пользу Европы, чиновник высказал надежду, что ситуация изменится, несмотря на то, что сегодня «политика преобладает над здравым смыслом».

«Я думаю, что все успокоится после того, как мы введем АЭС, и экономическая целесообразность заставит, в том числе наших прибалтийских соседей, друзей покупать электроэнергию по рыночным ценам», - приводит издание комментарий Потупчика.

Ранее Белоруссия уже заявила о планах выхода на рынок ЕАЭС, который долежен заработать в 2019 году.