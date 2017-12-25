Далеко идущий юань. Китай бросает вызов Америке в энергетике

Проблемы с первым местом

Пекин не скрывает, что намерен начать торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. Переход, если он, конечно, состоится, станет главным шагом на пути дедолларизации глобальной экономики, т.е. постепенного отказа от использования американского доллара в качестве главной валюты международных расчетов и резервной валюты. Это признак растущей уверенности Пекина в своих силах, с одной стороны, и усиливающегося снижения влияния США, с другой, считает Фридберт Пфлюгер, директор Европейского центра безопасности энергетики и ресурсов при Лондонском Королевском колледже (EUCERS). Пфлюгер считает, что политика Трампа «Америка на первом месте» дала противоположный эффект: она позволила Поднебесной выйти вперед в нескольких сферах, включая энергетический сектор.

Дональд Трамп уверяет, что его недавняя поездка в Пекин была успешной, и приводит в качестве доказательства теплым прием, который устроили ему в Китае. Однако его политика протекционизма и «ухода внутрь», т.е. с международной арены, уже начинает приводить Америку к отставанию от КНР. Особенно наглядно это видно на примере энергетики, пишет сайт energypost.eu.

Теплый вакуум

Конечно, Си Цзиньпин и Дональд Трамп взахлеб говорили после переговоров об огромной взаимной симпатии. Конечно, американские и китайские компании подписали много контрактов и соглашений на общую сумму, превышающую, по крайней мере, на бумаге четверть триллиона долларов. Среди них, кстати, и намерение китайской госкомпании China Energy Investment Corp вложить в течение следующих 20 лет свыше 80 млрд долларов в разработку сланцевого газа и химические проекты в Западной Виргинии.

Но все это лежит на поверхности, хотя, конечно, и является правдой. На глубине же то, что Пекин успешно заполняет созданный уходом Вашингтона вакуум. Примеров трамповского протекционизма более чем достаточно. Это и выход США из Парижского соглашения по климату и Транстихоокеанского партнерства (ТРР), и отказ от безоговорочной поддержки знаменитой Пятой статьи устава НАТО, требующей войны со всеми, кто нападет на члена альянса; и введение высоких тарифов на импорт из Канады… Это и многое другое дает Пекину отличную возможность усиливать свое влияние. Не удивительно, что президенту Трампу устроили такой теплый прием в китайской столице.

Три китайских предупреждения

Успешное и быстрое заполнение вакуума Китаем сильнее всего проявляется в трех областях. Пекин бросает вызов гегемонии доллара, позволившей Америке стать супердержавой. Нефтяные фьючерсы по главным маркам Brent и West Texas Intermediate осуществляются в долларах. Гегемонией американской валюты Вашингтон пользуется давно и успешно. Одно из ее проявлений – способность использовать доллар как экономическое оружие и вводить санкции против неугодных стран. Например, России и Ирана. Наверное, в немалой степени и для того, чтобы самому не стать жертвой вашингтонских санкций Пекин намерен запустить, причем, не исключено, что даже еще в этом году торговлю нефтяными контрактами в юанях, которые можно перевести в золото. С учетом того, что Китай является крупнейшим покупателем нефти на планете, сбрасывать со счетов «нефтеюани» как оружие против доллара не стоит.

Еще одним последствием введением нефтяных фьючерсов на нефть могут стать валютные войны и усиление отхода от доллара в торговле. Возврат десятков миллиардов долларов в США, конечно, уменьшит спрос на американскую валюту и будет иметь серьезнейшие финансовые последствия.

План Си как план Маршалла

Неожиданно все изменилось – Китай, а не Америка сейчас защищает свободную торговлю. Одним з доказательств этой парадоксальной мысли является и грандиозный проект Си «Один пояс, один путь» (OBOR), охватывающий несколько десятков стран на трех континентах, который нередко называют «планом Маршалла XXI» века и который включает примерно две трети населения планеты, почти треть мирового ВВП и около четверти глобальной торговли. О масштабах китайского проекта говорит предполагаемая средняя сумма годовых инвестиций – 1,7 трлн долларов. Причем, финансирование будет осуществляться преимущественно китайскими финансовыми институтами - Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank и Silk Road Fund, а не МВФ и Всемирным Банком, как обычно.

Одним из пунктов OBOR станет создание всемирной электрической суперсети для борьбы с глобальным потеплением, где Пекин тоже заполнил место лидера, покинутое Вашингтоном. Си заявил недавно на открытии XIX съезда КПК, что Поднебесная станет мировым лидером в борьбе с изменениями климата.

Своей победой на президентских выборах в 2016 году Дональд Трамп в немалой степени обязан своему имиджу проницательного и удачливого бизнесмена. Однако торговые сделки и другие новшества из мира бизнеса, которые он принес в Белый дом, могут дать, считает energypost, лишь кратковременный эффект для экономики. С другой стороны, они бледнеют по сравнению с воздействием на экономику, включая и глобальную экономику, китайских проектов. О стратегических победах Пекина в этой связи – разговор особый.