Эксперты рассказали, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Граждане России потратят на новогодние подарки родственникам и друзьям около 122 млрд рублей в общей сложности и по 3200 рублей в отдельности, пишет RT со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Примерно треть наших сограждан намерены покупать подарки в интернет- магазинах и потратить в общей сумме на электронные покупки 30,5 млрд руб. К подобным выводам пришла АКИТ, изучив интересы и финансовые возможности российских потребителей и опросив 18 тысяч клиентов торговых сетей и онлайн-ретейлеров страны.

Большинство из опрошенных, 44%, готовы выделить на подарки от 3 до 5 тыс, 23% потратят от тысячи до 3 тысяч, 18% ограничятся одной тысячей рублей. Каждый девятый , что составляет 11% опрошенных, пойдёт в магазин с бюджетом 5—10 тыс. рублей. Больше 10 тыс. на подарки готовы выделить лишь 4% опрошенных.