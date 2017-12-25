Иммерсивная выставка цифрового искусства «Самскара»

23 декабря 2017 года в центре дизайна Artplay открылась иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса (Android Jones) «Самскара».

«Цифровой алхимик» и «живописец цифровой эры», как критики называют Андроида Джонса, начинал свою карьеру на студии Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic. Всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям на фестивале Burning Man, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.

Его последняя сенсационная работа – иммерсивная инсталляция «Самскара» в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome – была создана в сотрудничестве с российской студией «360АРТ» и получила множество призов международных арт-фестивалей, среди которых Immersive Film Festival (Португалия), Fulldome Festival Jena (Германия) и Fiske Fest (США).

«Это моя первая персональная выставка в России, для нее я собрал свои лучшие работы за двадцать лет, – рассказывает художник. – Для московской публики мы подготовили нечто особенное – на 5 недель мы устроим в Москве масштабный фестиваль цифрового искусства на стыке природы и технологий».

«Электроминеральные» работы Андроида Джонса представлены в Москве в 9 различных формах: от видео-инсталляций и цифровых полотен, до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра стал цифровым холстом, на котором перформеры создают картины на глазах у зрителей.

Выставку дополнят костюмированные шоу, концерты электронной музыки и работы российского художника Кирилла Иванова (Luminokaya Lab). VR-проект шоу создан совместно с лабораторией Математического обеспечения имитационно-динамических систем МГУ имени М.В.Ломоносова.

Экспозиция продлится до 30 января 2018 года. Программа лекций, мастер-классов и шоу доступна на сайте проекта.

Иммерсивная выставка цифрового искусства «Самскара»

Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая улица, 10 строение 3, 6 этаж

Билеты на сайте: samskara.pro

Билеты от 700 до 1200 рублей

Вт-Вс: 11.00-21.00, Пн: выходной

6+

Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Виктория Конюхова, vk@teamplusone.ru, +7 916 350-22-44