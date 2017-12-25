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Москва, 26.12.2017

На литовских КПП образовалась очередь из грузовиков для въезда в Россию

«Expert Online» 2017

Очередь более чем из 400 грузовых машин скопилась на международных контрольно-пропускных пунктах (КПП) для проезда из Литвы в Калининградскую область России и в Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на Дирекцию КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

На контрольно-пропускном пункте  в Кибартай ожидают проезда 73 фуры, у которых на пересечение границы по прогнозам уйдет не менее 9 часов. На КПП в Панемуне  своей очереди ждут 50 грузовиков, которые смогут попасть в Калининградскую область не ранее, чем через 16 часов, с учетом небольшой пропускной способности этого КПП.

В Белоруссию очередь наблюдается на двух из четырех КПП. В Медининкай  ожидают проезд 172 фуры и в Лаворишкес - 110 фур, на обоих пунктах ждать придется по прогнозам по  16 часов. 

Отмечается, что традиционно очереди на границе с Россией для проезда образуются в преддверии новогодних каникул. 

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