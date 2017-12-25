На литовских КПП образовалась очередь из грузовиков для въезда в Россию

Очередь более чем из 400 грузовых машин скопилась на международных контрольно-пропускных пунктах (КПП) для проезда из Литвы в Калининградскую область России и в Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на Дирекцию КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

На контрольно-пропускном пункте в Кибартай ожидают проезда 73 фуры, у которых на пересечение границы по прогнозам уйдет не менее 9 часов. На КПП в Панемуне своей очереди ждут 50 грузовиков, которые смогут попасть в Калининградскую область не ранее, чем через 16 часов, с учетом небольшой пропускной способности этого КПП.

В Белоруссию очередь наблюдается на двух из четырех КПП. В Медининкай ожидают проезд 172 фуры и в Лаворишкес - 110 фур, на обоих пунктах ждать придется по прогнозам по 16 часов.

Отмечается, что традиционно очереди на границе с Россией для проезда образуются в преддверии новогодних каникул.