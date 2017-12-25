Набиуллина рассказала, когда закончится чистка банковского сектора

«Зачистка» банковского сектора от «нечистоплотных» кредитных организаций будет продолжаться ещё около двух лет.

Об этом заявилиа глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, ещё какое-то время политика оздоровления будет продолжаться.

«Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три, – заявила руководитель регулятора в эфире «Россия 24». – Скорее два, чем три, мы ещё вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии».

Также она отметила, что после этого срока случаи отзыва лицензии у банков и их санации станут единичными.

Напомним, Центробанк только за последние 4 месяца взял на оздоровление через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных банка. Ранее регулятор объявил о санации банков «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.