Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.12.2017

Набиуллина рассказала, когда закончится чистка банковского сектора

«Expert Online» 2017

«Зачистка» банковского сектора от «нечистоплотных» кредитных организаций будет продолжаться ещё около двух лет.

Об этом заявилиа глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, ещё какое-то время политика оздоровления будет продолжаться.

«Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три, – заявила руководитель регулятора в эфире «Россия 24». – Скорее два, чем три, мы ещё вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии».

Также она отметила, что после этого срока случаи отзыва лицензии у банков и их санации станут единичными.

Напомним, Центробанк только за последние 4 месяца взял на оздоровление через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных банка.  Ранее регулятор объявил о санации банков «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. 

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Страны Балтии неожиданно сменили позиции по «Северному потоку-2»
      Страны Балтии неожиданно сменили позиции по «Северному потоку-2»
    2. Россия одержала первую победу над МОК со времени отстранения от ОИ-2018
      Россия одержала первую победу над МОК со времени отстранения от ОИ-2018
    3. Франция сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Франция заявила о готовности пересмотреть схему финансирования проекта «Северный поток-2»