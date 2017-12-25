«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» военным проектом

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал газопровод «Северный поток — 2» военным проектом и пообещал приложить максимум усилий для борьбы с ним.

«Этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально взорвет экономику всей страны. Мы считаем, что это частично военный проект», — пояснил Коболев в эфире украинского «5 канала», который также сообщил, что главной задачей в 2018 году компания видит остановку реализации проекта «Северный поток-2».

Достигнуть поставленной цели «Нафтогаз» намерен путем реформирования украинской газотранспортной сети. Однако Коболев признает, что в текущем состоянии ГТС Украины создает большие риски в транзите газа для Евросоюза и нуждается в европейских партнерах для модернизации сферы. «Это должны быть европейские или американские компании», - подчеркнул Коболев.