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Москва, 26.12.2017

«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» военным проектом

«Expert Online» 2017

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев  назвал газопровод «Северный поток — 2» военным проектом и пообещал приложить максимум усилий для борьбы с ним.

«Этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально взорвет экономику всей страны. Мы считаем, что это частично военный проект», — пояснил Коболев в эфире украинского «5 канала», который также сообщил, что главной задачей в 2018 году компания видит остановку реализации проекта «Северный поток-2».

Достигнуть поставленной цели «Нафтогаз» намерен путем реформирования украинской газотранспортной сети. Однако Коболев признает, что в текущем состоянии ГТС Украины создает большие риски в транзите газа для Евросоюза и нуждается в европейских партнерах для модернизации сферы. «Это должны быть европейские или американские компании», - подчеркнул Коболев.

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