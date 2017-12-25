Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала оппозиционному политику Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

12 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Навального, один воздержался из-за «конфликта интересов». Причиной отказа стало наличие у него непогашенной судимости, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на члена ЦИК РФ Бориса Эбзеева, не имеет права быть избранным президентом России гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия не имеет претензий к документам, которые подал оппозиционер для выдвижения в президенты.

При этом она напоминала, что Навальный не обладает правом избираться.

«По имеющейся информации, 8 февраля Навальный осуждён на 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 5 месяцев (приговор вступил в силу). Следовательно, в настоящее время он не обладает пассивным избирательным правом», — отметила в Памфилова.

В свою очередь оппозиционер продолжает утверждать, что баллотироваться ему позволяет Конституция России. Ограничение на участие в выборах из-за непогашенной судимости накладывает федеральный закон о выборах президента РФ, тогда как в Конституции страны этого пункта нет.