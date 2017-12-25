Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, поставляет ли Россия оружие в Донбасс.

Об этом он заявил на ежедневном брифинге для представителей СМИ, отвечая на вопрос одного из журналистов, планирует ли наша страна поставлять оборонительные системы на восток Украины в связи с решением США. По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.

«В Кремле надеются, что достигнутые договоренности об обмене пленными между Киевом и независимыми народными республиками Донбасса удастся реализовать, – цитирует Пескова РИА Новости. – Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не раскрывать»

Ранее стало известно, что заключительный этап переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса завершился 25 декабря, в Свято-Даниловом монастыре.