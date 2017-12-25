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Москва, 26.12.2017

Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

«Expert Online» 2017

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отправлен в отставку.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», - отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Тем же указом врио главы региона назначен Александр Гусев.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Гордеев, занимавший должность губернатора Воронежской области с 2009 года, станет новым полпредом президента РФ в Центральном округе. Также отмечалось, что кандидатуру Гусева на должность губернатора Воронежской области предложил сам Гордеев. 

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