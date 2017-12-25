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Москва, 26.12.2017

Силуанов посоветовал россиянам, как поступить с криптовалютой

«Expert Online» 2017

Антон Силуанов – глава Минфина – посоветовал простым гражданам России не связываться с криптовалютами.

По его мнению, с криптовалютами должны работать только профессиональные участники рынка, передаёт «Россия 24».

«Это не должны быть простые граждане, которые видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна», – заявил чиновник в эфире телеканал.

Силуанов также подчеркнул, что криптовалюты очень волатильны, а инвестиции в них носят высокорискованный характер.

Ранее стало известно, что в Министерстве финансов России подготовили пакет законодательных поправок о регулировании криптовалют в нашей стране, а также порядке их первичного размещения (ICO), приобретения и налогообложения. Согласно предложениям ведомства, криптовалюта должна быть определена как «иное имущество».

В свою очередь об опасности приобретения криптовалют из-за возможности потерять свои сбережения предупредил также глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Между тем, Банк России не поддержал легализацию криптовалют в нашей стране в качестве платежного инструмента. При этом регулятор видит большие перспективы применения технологии блокчейна, которая лежит в основе криптовалюты.

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