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Москва, 26.12.2017

Составлен рейтинг лучших смартфонов, наушников и аккумуляторов 2017 года

«Expert Online» 2017

Первое место среди премиальных гаджетов ожидаемо занял iPhone X - его называют главным смартфоном 2017 года, сообщает Газета ру. На втором и третьем местах два смартфона: Samsung Galaxy S8, признанный лидером уходящего года по соотношению цена-качество, и Huawei Mate 10 Pro.

Среди бюджетных средств лидерами стали  Xiaomi 5A, который приобрел популярность благодаря доступной цене в 6,2 тыс. рублей, и  Meizu M6, который обойдется приблизительно в 10 тыс. рублей. На третьей строчке рейтинга- Honor 6C Pro.

Лучшим внешним аккумулятором уходящего года признан  Mi Power Bank 2 10000 от Xiaomi, однако, основным минусом гаджета признано большое число подделок. Лучшими наушниками стали беспроводные Sony WH-1000XM2 стоимостью 27 тысяч рублей.

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