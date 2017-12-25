Трагедия на «Славянском бульваре» в Москве: что известно к этой минуте

В настоящее время следователи рассматривают две версии происшествия с автобусом, который въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

Согласно предварительной информации, автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. При этом версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход не рассматривается, передаёт РИА Новости.

Также стало известно, что московские полицейские задержали водителя автобуса. С ним уже беседуют следователи, сообщает Telgram-канал Mash.

«Водитель жив. Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведённое перед рейсом медицинское свидетельствование водителя показало, что всё в порядке», – цитирует ТАСС представителя Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия. Сейчас руководство этого предприятия направляется на место ЧП.

Между тем, «Газета.Ru» передаёт, что к месту случившегося прибыл мэр Москвы Сергей Собянин

Отмечается, что столичный градоначальник осмотрел место ЧП, после чего направился в сторону оперативного штаба. Также очевидцы рассказали, что к подземному переходу прибыл один из вертолетов.

Напомним, в Москве в районе станции «Славянский бульвар» рейсовый автобус съехал в пешеходный переход. Согласно предварительной информации, погибли 4 человека, 15 получили ранения различной степени тяжести.

Позже появилась информация, что число погибших возросло до пяти человек. Точно количество пострадавших не называется. Предположительно, их более 10 человек.