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Москва, 26.12.2017

В Госдуме рассказали, кого коснётся налоговая амнистия

«Expert Online» 2017

Андрей Макаров – глава комитета Госдумы по бюджету и налогам – рассказал, кого коснётся закон о налоговой амнистии, принятый нижней палатой российского парламента на прошлой неделе.

По его словам, данный закон предусматривает списание задолженности 1 млн 34 тыс. предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали. Всего, по его словам, будет списано 150 млрд рублей налогов, передаёт ТАСС.

«Мы посчитали всё, эта сумма превышает 150 млрд рублей, – отметил депутат. – Президент предложил это не потому, что нельзя взыскать, а потому, что несправедливо взыскивать. Сегодня это обращение к справедливости налогообложения. Это не только списание долгов, это посыл, который закладывается в настройку налоговой системы, решение по которой надо принимать в 2018 году».

При этом Макаров подчеркнул, что на безнадежную задолженность приходится чуть менее трети этой суммы.

Напомним, 21 декабря депутаты Госдумы одобрили законопроект о списании физическим лицам и индивидуальным предпринимателям налоговой задолженности. Им будет списана задолженность по транспортному, земельному налогу и налогу на доходы физических лиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также долги по начисленным по ним пеням.

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