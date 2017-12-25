В Москве автобус въехал в толпу люлей: есть погибшие, много пострадавших

В Москве в районе станции «Славянский бульвар» рейсовый автобус съехал в пешеходный переход.

Согласно предварительной информации, погибли 4 человека, 15 получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной версии, перед этим автобус столкнулся с легковым автомобилем. В свою очередь очевидцы сообщают в социальных сетях Интернета, что автобус на полной скорости протаранил группу людей.

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», - рассказал информированный источник агентства «Интерфакс».

По его данным, в результате случившегося 4 человека погибли на месте, 15 пострадали. Среди раненных – есть те, чьё состояние оценивается, как тяжёлое. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.