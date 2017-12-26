Одна из отличительных черт биткойна – просто фантастическая даже по спекулятивным меркам волатильность. Взлеты и падения на несколько десятков процентов на рынке криптовалют в порядке вещей. В самый обычный день биткойн может подешеветь или подорожать на несколько тысяч долларов. К такой волатильности биткойна, несмотря даже на ее масштабы, уже начинают привыкать. Отныне повышенная волатильность, если верить известному валютному аналитику финансовой компании Nomura Джордану Рочестеру, придется привыкнуть не только спекулянтам, желающим заработать на криптовалютах, но и многим обычным финансистам и бизнесменам.

Отношение властей к криптовалютам в целом отрицательное. Но большинство финансистов не считают их серьезной угрозой для финансовой системы. По крайней мере, пока. Тем не менее, биткойн смело можно называть «инфекцией». И не только потому, что на него «подсели» сотни и тысячи спекулянтов и финансистов в разных концах света. Кстати, самая сильная биткойновская лихорадка сейчас бушует на востоке Азии: в Японии, Южной Корее и Китае.

Биткойн и, очевидно, некоторые другие криптовалюты «заразны» еще и потому, что, по мнению Джордана Рочестера, они могут «заразить» волатильностью другие рынки. Больше всех уязвимы перед биткойном, пишет он в исследовании, опубликованном в 25 декабря, энергетические рынки и в первую очередь угольная отрасль.

С углем, кстати, все более-менее просто. Китай – крупнейший на планете производитель и потребитель угля несмотря на серьезные усилия по его замене менее вредными для окружающей среды видами топлива. И там же, в Китае «добывается» и больше половины главной криптовалюты. Процесс производства биткойнов – майнинг требует очень много электроэнергии. На КНР, напоминает Рочестер, приходится почти 71% майнинговых пулов нашей планеты.

«В марте 2016 года,- пишет Джордан Рочестер,- были сделаны расчеты, согласно которым уже к 2020 году для добычи биткойнов будет необходимо столько же электроэнергии, сколько ее потребляет такая страна, как Дания. Однако биткойн догнал Данию по энергопотреблению уже сейчас, на три года раньше расписания». И при этом энергия, которая потребляется при майнинге биткойна, производится на угольных электростанциях.

Частично высокая энергоемкость майнинга биткойнов объясняется тем, что это криптовалюта с «доказательством выполнения работы - PoW». Это значит, что майнеры получают вознаграждение за решение математических задач в блокчейне и за помощь в предотвращении атак на биткойновские сети. Математические задачи постоянно усложняются, в связи с чем все время увеличивается и необходимый объем электроэнергии для майнинга.

«Поскольку сейчас PoW является наиболее распространенной формой алгоритма биткойна, рано или поздно он начнет оказывать все более серьезное влияние на экономику и окружающую среду»,- объясняет свой прогноз Джордан Рочестер, кстати, сам больше всего интересующийся биткойном и эфириумом.

Уже сейчас биткойн, объем рынка которого вплотную приблизился к 300 млрд долларов, начинает воздействовать на другие активы. Такие крупные производители чипов, как Nvidia и AMD, неплохо зарабатывают на криптовалютной лихорадке, которую подпитывает их продукция. Аналитики и эксперты пока могут объяснить далеко не все, а говоря точне – совсем мало из того, что связано с биткойном и его воздействием на финансовую систему. Например, они не знают, почему резко выросли акции ряда компаний, объявивших о добавлении к названию слова «блокчейн».

«Биткойну сейчас, вероятно, еще рано думать об оказании серьезного влияния на рынки других финансовых активов в масштабе всей планеты,- говорит Рочестер.- На данном этапе следует определить, где инвесторы наиболее уязвимы перед ним на региональном уровне и где эта корреляция может причинять существенный ущерб. Несомненно, наиболее уязвима в этом отношении сейчас Азия. Для сравнения: на долю Японии приходится почти половина глобальной торговли биткойнами, а на долю США – лишь 25%».

Естественно, перед биткойном хотя и в разной степени уязвимы все. В том числе и Россия. Остается надеяться на мудрость наших финансовых регуляторов и властей, которые криптовалюты, включая биткойн, не жалуют. Центробанк России неоднократно выражал серьезную обеспокоенность по поводу потенциальных рисков от использования криптовалют. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банк не будет легализировать пирамидные схемы, связанные с криптовалютами. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что главный банк России будет работать совместно с прокуратурой, уменьшая риски от негативного воздействия криптовалют на финансовую систему страны.