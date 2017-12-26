Эксперты назвали самые желанные для россиян подарки

Подавляющее большинство россиян мечтают в качестве подарка на Новый год получить гаджет.

Согласно результатам опроса общественного мнения, который провели эксперты Hi-Tech Mail.Ru, так ответили 64% респондентов. При этом 31 % из этих людей мечтают именно о смартфоне, на втором месте – ноутбуки. Замыкают тройку желаемых подарков носимые гаджеты, передаёт сайт «Российской газеты».

Любопытно, что 23 % опрошенных поведали, что планируют подарить кому-то из своих близких именно гаджет, причём в половине случаев это как раз смартфон. Дале по популярности расположились умные часы, браслеты и планшеты.

А вот столь популярные сейчас криптоволюты пока не входят в ТОП ожидаемых новогодних подарков – 51 % респондентов категорически не хотят найти их под новогодней ёлкой.

Между тем, 29 % обрадовались такой перспективе, а 20 % участников опроса уточнили, что хотели бы получить биткоин.

Ранее сообщалось, что граждане России потратят на новогодние подарки родственникам и друзьям около 122 млрд рублей в общей сложности и по 3,2 тыс. рублей в отдельности.