Эксперты составили ТОП-10 главных слов 2017 года

Слово «реновация» – самое распространённое слово, которое произносилось в России в уходящем 2017 году.

К такому выводу пришли члены экспертного совета при Центре творческого развития русского языка, в который вошли известные отечественные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.

В тройке лидеров оказались и такие, ранее незнакомые большинству россиян слова, как «биткоин» и «хайп», сообщает интернет-портал «ГодЛитературы.РФ».

В ТОП-10 слов, которые, по мнению экспертов, наиболее часто употреблялись в уходящем году в нашей стране также вошли: «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз», «домогательство/харасмент».

Кроме основного списка экспертный совет опубликовал рейтинг потологизмов — авторских неологизмов. Этот любопытный список возглавило слово «домогант».

Помимо него в ТОП-15 потологизмов попали: «гоп-политики», «зломенитый», «кумироточение», «обеззлобливающее», сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр», «дерзюминка», «живолюдье», «достосрамный» и «неозлобизм».