«Газпром» и OMV поставили новый рекорд в 2017 году

Газовый концерн «Газпром» нарастил поставки топлива в Австрию в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 40,7%. В общей сложности было импортировано австрийской стороне с 1 января по 21 декабря 2017 года 8, 25 миллиарда кубометров. Информация озвучена агентством RNS, по результатам встречи главы компаний «Газпром» Алексея Миллера и главы OMV Райнера Зеле.

В общей сложности, поставки российского газа в Австрию увеличились в текущем году на 2,4 млрд куб. м или 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На встрече Миллер и Зеле обсудили также проблемы строительства трубопровода «Северный поток-2».

Напомним, стратегическими зарубежными партнерами концерна «Газпром» являются немецкие E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI и ряд других европейских и азиатских газовых гигантов.