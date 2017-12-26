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Москва, 27.12.2017

«Газпром» и OMV поставили новый рекорд в 2017 году

«Expert Online» 2017

Газовый концерн «Газпром» нарастил поставки топлива в Австрию в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 40,7%. В общей сложности было импортировано австрийской стороне с 1 января по 21 декабря 2017 года 8, 25 миллиарда кубометров. Информация озвучена агентством RNS, по результатам встречи главы компаний «Газпром» Алексея Миллера и главы OMV Райнера Зеле.

В общей сложности, поставки российского газа в Австрию увеличились в текущем году на 2,4 млрд куб. м  или 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На встрече Миллер и Зеле обсудили также проблемы строительства трубопровода «Северный поток-2».

Напомним, стратегическими зарубежными партнерами концерна «Газпром» являются немецкие E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI и ряд других европейских и азиатских газовых гигантов.

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