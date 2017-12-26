Глава ДНР рассказал о предстоящем обмене пленными с Украиной

Обмен пленными в Донбассе запланирован 27 декабря.

Об этом рассказал журналистам глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. По его словам, ориентировочное время обмена – 13:00 мск, передаёт РИА Новости.

Он также подчеркнул, что помиловал пленных, которые в настоящее время содержатся в ДНР. В настоящее время их готовят к передаче Киеву.

Ранее стало известно, что киевские власти готовы передать 306 человек пленных в обмен на 74 украинских военных.

Напомним, обмены пленными между Украиной и ДНР-ЛНР проходили несколько раз в течение 2016 года. Однако они были гораздо менее массовыми, чем предстоящий в ближайшую среду.