Инициативная группа выдвинула Путина кандидатом в президенты России

Инициативная группа выдвинула действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

Об этом сообщила руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

«Все вместе мы сделали большое дело — мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента», — цитирует Шмелеву РИА Новости.

На собрании также выступили несколько делегатов, которые объяснили, почему доверяют именно действующему главе государства.

Напомним, на ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в середине декабря в Москве, Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле допускают возможность личного посещения Владимиром Путиным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для передачи документов на выдвижение себя кандидатом на пост президента на выборах, которые пройдут в марте 2018 года.