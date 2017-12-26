Китай может сместить Южную Корею со второго места мирового рейтинга по импорту СПГ

Китай может занять второе место в мире по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2017 году, сместив Южную Корею на третью позицию, сообщает Интерфакс со ссылкой на декабрьский выпуск Global Gas Analytics.

В ноябре 2017 года поставки СПГ в Китай превысили 4 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, показатель увеличился на 53%, а по сравнению с октябрем 2017 года, эта цифра выросла на 94%.

Объемы закупаемого газа возросли на фоне холодов, когда традиционно возрастает потребление топлива, считают эксперты Global Gas Analytics.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и меры правительства, направленные на снижение потребления угля, добавляют специалисты.

Южная Корея в отличии от КНР увеличивала зарубежные закупки СПГ в течение всего года, однако, в октябре произошло падение закупок топлива на 15%. Но в целом за год, как пишет издание, по прогнозам показатели импорта СПГ в Южную Корею возрастут на 12%, достигнув 37,6 млн тонн.

Первое место рейтинга по импорту СПГ продолжает занимать Япония.