Конькобежец Скобрев не исключил возможность допинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи

Иван Скобрев – знаменитый российский конькобежец, серебряный призёр в десятикилометровой и бронзовый призёр в пятикилометровой гонках на Олимпиаде 2010 года, признанный комиссией МОК виновным в подмене допинг-проб на Играх-2014 – считает, что что допинговый скандал, в котором замешана наша страна, возник не на пустом месте.

Об этом он заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс». По его словам, что-то неординарное в 2014 году в Сочи всё-таки происходило.

«Это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей, - напомнил Скобрев. – Плюс, если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли».

При этом он подчеркнул, что не считает все рассказы информатора WADA Григория Родченкова – ложью.

«Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так. Может быть, я не прав, кто знает? Но называть чёрное белым и наоборот мне не хочется».

Между тем, он отметил, что не хочет огульно обвинять в чём-то кого-то из нашего руководства.

«Я, как и остальные, не знаю всей ситуации. И мне очень хотелось бы разобраться в ней, понять, что же происходило на самом деле. У меня созрело огромное количество вопросов, но я не знаю, кому адресовать их, чтобы получить ответы. МОК? ОКР?», - резюмировал российский спортсмен, добавив, что не считает Родченкова дураком, как его пытаются выставить некоторые наши СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия МОК, возглавляемая Денисом Освальдом, аннулировала результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи, отстранив всех их пожизненно от участия в Олимпиадах, в том числе и Ивана Скобрева.