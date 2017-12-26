Кто попадет под налоговую амнистию

В Госдуме заявили, что предстоящая налоговая амнистия – часть настройки системы для организации справедливого налогообложения

И юридическим, и физическим

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, закон о налоговой амнистии, принятый Госдумой на прошлой неделе, предусматривает списание задолженности 1 млн 34 тыс. предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали. По его оценке, в общей сложности предпринимателям будет списано 150 млрд рублей налогов.

«Мы посчитали все, эта сумма превышает 150 млрд рублей. Президент предложил это не потому, что нельзя взыскать, а потому, что несправедливо взыскивать. Сегодня это обращение к справедливости налогообложения. Это не только списание долгов, это посыл, который закладывается в настройку налоговой системы, решение по которой надо принимать в 2018 году», - передает агентство ТАСС слова Алексея Макарова.

Депутаты Госдумы 21 декабря одобрили законопроект о списании физическим лицам и индивидуальным предпринимателям налоговой задолженности. Им будет списана задолженность по транспортному, земельному налогу и НДФЛ, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также долги по начисленным по ним пеням.

Согласно действующему законодательству, списанные заемщику кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляются налоги. Такие выплаты и пени на них будут признаны безнадежными. Кроме того, закон предлагает списать недоимки по страховым взносам, накопившимся к 1 января 2017 года у индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой.

Вошли/не вошли

В амнистию входят и долги, образовавшиеся из-за списания долгов людей компаниями – например, речь может идти об операторах связи и банках, поясняет глава правового департамента HEADSConsulting Диана Маклозян.. По общим оценкам это порядка 22 млрд рублей. При этом здесь могут быть списаны долги, образовавшиеся до 1 декабря 2017 года.

Полный список должников, которые будут отмечены амнистией представить по-прежнему сложно, поскольку он будет определен внутри ФНС, отмечает юрист. Между тем, однозначно к списанию уже будет предназначено куда больше долгов, чем оценивал президент, так во время выступления на традиционной ежегодной пресс-конференции он говорил об общей массе долгов в размере 80 млрд рублей, но позже выяснилось, что сумма подкрадывается к отметке в 150 млрд рублей, куда как уже сообщали ранее входят и долги физических лиц.

Важно и то, говорит Диана Маклозян, что не вошло в президентскую амнистию, так в списание долгов не вошли задолженности индивидуальных предпринимателей по НДПИ, акцизам и экспортного НДС, также не вошли сюда долги по страховым взносам, накопившемся к 1 января 2917 года, при этом общая задолженность по этому показателю уже к 1 ноября составила около 700 млрд рублей, при этом большая часть такой задолженности возникла до передачи администрирования страховых взносов от ПФР к налоговой службе.

А в 2015 и 2016 годах бизнес продолжал активно закрываться, говорит она — если в 1 полугодии 2015 года предприятий в области МСП насчитывалось 242,6 тыс, то годом позже их было уже всего 172,8 тыс. Всего, по данным, ФНС официально прекратить бизнес решило более 500 тыс человек только за 2016 год и для них насколько ясно из посыла власти привилегий практически не предусмотрено. К списанию предлагается как раз такая категория долгов, которая на треть суммы для взыскания практически невозможна – затраты на такие мероприятия могли бы превысить результат. В целом в будущем амнистия вряд ли как-то сможет повлиять на улучшение экономического климата, считает Диана Маклозян.

«Глобальные» масштабы

И все же, уверен, в свою очередь, юрист, правозащитник Александр Хуруджи, такое развитие событий можно только приветствовать, как и любой шаг, который дает бизнесу хотя бы глоток воздуха. Амнистия на невыплаты по страховым взносам до 1 января 2017 года, а также пеням и штрафам по ним – это, пожалуй, самое важное. Ранее в «Опоре России» подсчитали, что должниками внебюджетных фондов являются более 800 тыс. ИП, причем оплата должна производиться даже при отсутствии доходов у предпринимателя, говорит он. Поскольку это уже вторая амнистия за шесть лет, то она показывает, что фактически без применения таких вот амнистий сектор МСБ просто не в состоянии справляться с налоговой нагрузкой. Требуются не регулярные послабления, а кардинальные перемены, возможность которых, впрочем, вызывает сомнения.

И в самом деле, говорит партнёр юридического бюро Legal Choice Роман Лебеденко, государство уже не первый раз обращается к данному принципу. Последний раз, «налоговая амнистия» применялась в 2011 году, хотя относилась исключительно к гражданам – физическим лицам. На сегодняшний день, масштабы «налоговой амнистии» более глобальны.

Для ранее «несостоявшихся» индивидуальных предпринимателей, это будет шагом либо к пониманию, что они будут полезны в другой отрасли экономики, как наемные работники, либо даст второй шанс для развития собственного бизнеса.

Важно понимать, добавляет Роман Лебеденко, что «налоговую амнистию» нельзя называть прощением долгов или списанием задолженности в чистом виде. В данном случае речь идет не о прощении неплательщиков налогов, а о восстановлении социальной справедливости, связанной с несовершенством налогового регулирования.