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Москва, 27.12.2017

Песков сообщил, кто передаст документы Путина в ЦИК

«Expert Online» 2017

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что в Кремле допускают возможность личного посещения Владимиром Путиным центральной избирательной комиссии для передачи документов на выдвижение себя кандидатом на пост президента на выборах, которые пройдут в марте  в 2018 году. Об этом сообщает РИА новости.

«Да, мы это не исключаем», — ответил Песков на вопрос журналистов о процедуре передачи документов в ЦИК российского лидера. О сроках возможного посещения Путиным избирательной комиссии не сообщается.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, в качестве самовыдвиженца.

20 декабря группа избирателей направила в ЦИК уведомление о проведении собрания в поддержку самовыдвижения на выборы Владимира Путина. 

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