Одному из этих прогнозов нельзя позволить сбыться

Лондонский Центр экономических и деловых исследований (CEBR), как всегда, в конце года опубликовал традиционное исследование ведущих экономик World Economic League Table 2018, в котором содержится и ряд прогнозов

[Обманчиво] дешевый мир

Красной нитью через исследование этого года проходит поступательное развитие глобальной экономики благодаря дешевым энергии и технологиям. Оптимизм ныне в цене, а отдельное спасибо за то, что мотором мировой экономики не названы криптовалюты. Впрочем, важна не «нравимость», а сбываемость прогноза. Дешевая энергия? Не очень хорошо для РФ, но вопрос в том, насколько это правдоподобно. Впрочем, не будем себя успокаивать.

Технологии? Сложный вопрос. Наиболее передовые их них все менее доступны как по цене, так и по внеэкономической защите, которой развитые стране (особенно США) блокируют их распространение. Однако, технологии массового производства действительно все доступнее и получают распространение (не очень в ладу с постиндустриальной концепцией).

Азия пока не впереди планеты всей

Следующий прогноз: усиление роли Азии в экономической жизни планеты. CEBR прогнозирует, что уже через десять лет Азия станет ведущим экономическим регионом мира. Прогноз не слишком оригинальный, но многие наверное считают, что это уже произошло.

Однако в реальности G20 входит только пять восточно-азиатских стран, а именно их обычно имеют в виду, когда говорят об экономике Азии. Но добавим еще Саудовскую Аравию и Турцию, будет семь (для справедливого счета — из 19, так как двадцатый в «двадцатке» не страна, а Евросоюз). Однако по ВВП это не столь большая прибавка к потенциалу Азии, даже нефтяное Королевство Саудитов, это лишь 640 млрд долл. (данные МВФ за 2016 год). У Турции — побольше, но все равно меньше, чем у Индонезии (857 и 932 млрд долл. номинального ВВП соответственно).

Китай не гегемон

Но в конце концов главные азиатские экономики будут выходить на ведущие роли. Китай, к примеру, сместит Соединенные Штаты с трона первой экономики планеты где-то в районе 2030 года, т.е. через «каких-то» полтора десятилетия.

Опять-таки, Китаю пророчили те же успехи быстрее, хотя, справедливости ради, и не CEBR. «Поскольку воздействие протекционистских мер президента Трампа на торговлю оказалось менее серьезным, чем ожидалось, - говорится в отчете, - США сохранят корону первой экономики на год дольше, чем прогнозировалось в предпоследнем исследовании».

Тех, кому прогноз на 15 лет покажется чересчур продолжительным, наверное, заинтересует прогноз по Индии. Первый серьезный успех ей CEBR пророчит уже в следующем году. В долларовом исчислении Индия в 2018 году обойдет Великобританию с Францией и выйдет на пятое место в мире.

«Несмотря на временные проблемы,- пояснил агентству Reuters заместитель председателя CEBR Дуглас Макуильямс,- Индия в 2018 году не только догонит британскую и французскую экономики, но и обойдет их и станет пятой экономикой планеты в долларовом исчислении».

Дуглас Макуильямс разъяснил и проблемы, с которыми в последнее время пришлось столкнуться индийской экономике. Это ограничения в обращении по банкнотам высокого достоинства и новый налог на продажи.

Тут следует заметить, что объемы технического сотрудничества между Индией и Советским Союзом когда-то были огромны, при этом СССР был технологическим донором в целом ряде отраслей.

На этом уверенная поступь самой многочисленной демократии планеты не остановится. К 2027 году Индия обойдет Японию и Германию и выйдет на третье место. В CEBR уверены, что во второй половине века Индия опередит и своего давнего конкурента - Поднебесную и станет ведущей экономической державой мира. Неожиданно, но и ждать слишком слишком долго.

А как же мы?

Согласно прогнозу CEBR, к 2032 году в первой четверке мировых экономик будут находиться три азиатских страны: Китай, Индия и Япония. Что же касается первой десятки, то в нее к 2032 году войдут, кроме упомянутых выше азиатских экономик, еще и Южная Корея с Индонезией. США потеряют мировое первенство в экономике, согласно прогнозу аналитического центра, максимум к 2032 году, но вероятнее еще на пару-тройку лет раньше.

К сожалению, авторы World Economic League Table не прогнозируют никаких экономических успехов России. Главная причина пессимизма всем известна. Это ожидаемые низкие цены на нефть при слишком сильной зависимости от энергетического сектора. К 2032 году, считают аналитики CEBR, российская экономика опустится с нынешнего 11-го на 17 место.

Сбудется ли это предсказание, зависит не только от прогностических способностей аналитиков, но и от правительства и бизнеса РФ. Пассивное наблюдение за собственной стагнацией, которая возводится в ранг экономического цикла, или что-то противоположное? Понятно, что есть глобальные тренды, против которых «не попрешь», но только ли они влияют на успех или неуспех страны? Все равно ведь потом будут судить так, что каждое из государств получает, кто что заслужил.

Рейтинг десяти главных экономик планеты в 2032 году по версии CEBR

1. КНР

2. США

3. Индия

4. Япония

5. ФРГ

6. Бразилия

7. Великобритания

8. Южная Корея

9. Франция

10. Индонезия