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Москва, 27.12.2017

Путин рассказал школьникам, как он относится к оппозиции

«Expert Online» 2017

Глава российского государства Владимир Путин признался, что положительно относится к здравой оппозиции.

Об этом действующий президент РФ рассказал школьникам, которых встретил на Соборной площади Кремля, где после представления в Государственном Кремлевском дворце дети водили хоровод вокруг новогодней ели, передаёт ТАСС.

По данным агентства, школьники задали российскому лидеру много вопросов, в том числе и о политике.

«А как вы относитесь к оппозиции?» - выкрикнул один из них. «Положительно. К здравой», - последовал ответ президента.

Помимо этого, Путин рассказал детям, что такой страной, как Россия, управлять не трудно, признался, что его любимый город – Санкт-Петербург.

Ещё ребят интересовало, как глава государства отмечает свой день рождения.

«С коллегами, с друзьями», - ответил Путин, подчеркнув, что Дед Мороз исполняет некоторые его новогодние желания.

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