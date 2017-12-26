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Москва, 27.12.2017

Силуанов: Резервный фонд будет полностью исчерпан

«Expert Online» 2017

Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ — около 660 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Траты ФНБ — это около 660 млрд рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 трлн рублей", — цитирует министра ТАСС.

Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.

По данным Минфина, Резервный фонд за ноябрь 2017 года увеличился почти на 2%, до 994,64 млрд рублей, а Фонд национального благосостояния сократился на 2,8%, до 3,9 трлн рублей.

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